В Минздраве призвали россиян воздержаться от алкоголя во время пандемии

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Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь в период распространения коронавируса.

В беседе с «Газетой.Ru» он назвал мифом веру граждан в обеззараживание организма с помощью спиртного.

«Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми – это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными. И ничего с этим не сделаешь, так как спиртное туда не зальешь. Естественно, инфекция остается», — пояснил специалист.

По словам нарколога, в условиях пандемии алкоголь противопоказан.

«Любой алкоголь вызывает токсическое действие. То есть на зараженную поверхность идет токсическое воздействие алкоголя. И ситуация усугубляется, замедляется выздоровление. Во-первых, алкоголь ничего не предотвращает. Во-вторых, еще и усугубляет», — заключил Брюн.

Ранее глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором указал, что почти 70% россиян уверены в пользе алкоголя для снижения риска заражения коронавирусом.

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