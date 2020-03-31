Протоиерей Смирнов дал показания следователям из-за высказывания о «бесплатных проститутках»

Эксклюзив

Протоиерей Димитрий Смирнов дал разъяснения следователям в рамках проверки его высказывания, в котором он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

«Да, ко мне обращались по этому поводу», — сказал священнослужитель «Газете.Ru».

Смирнов добавил, что не опасается возбуждения уголовного дела, поскольку не считает свое сравнение оскорбительным.

«На самом деле я никого не оскорблял. Это, можно сказать, клевета и извращение той ситуации, которую создали журналисты. Это была частная беседа, которая никого не касалась. Меня студенты позвали в свое молодежное кафе и спросили об этом – я им на пальцах объяснил. В несколько других формулировках я объяснил это правоохранительным органам. Никаких дополнительных пояснений не потребовалась. Все нормально», — заключил он.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что СК РФ начал проверку по статье «Возбуждение ненависти и вражды» в отношении Димитрия Смирнова. Во время встречи с участниками православного сообщества протоиерей сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Протоиерей Смирнов заявил о ненужности школьного образования для девочек