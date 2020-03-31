Украина может ослабить карантин для спасения экономики

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны. Соответствующее видеообращение размещено на странице телеканала ICTV в YouTube.

Премьер отметил, что большинство граждан страны не может «просто так сидеть дома» на протяжении трех месяцев без финансовой поддержки.

Он добавил, что украинцы должны зарабатывать деньги для запуска экономики.

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал Шмыгаль.

По его словам, решение об ослаблении карантина будет приниматься в зависимости от темпов распространения вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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