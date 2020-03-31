В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

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В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, за прошедшие дни в Москве еще 42 человека, которые ранее заразились коронавирусом, полностью выздоровели и выписались из больницы.

«Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших», — уточнила Ракова.

Она также добавила, что все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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