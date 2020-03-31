Синоптики рассказали, когда установится «убивающая» коронавирус погода

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/13026169/2020-03-26T144819Z_406023670_RC2QRF9V73XD_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-48826.jpg">

В начале июня на юге европейской части России установится жаркая и сухая погода, способная уменьшить распространение коронавирусной инфекции, в Москве и других регионах такие климатические условия стоит ожидать в июле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, оптимальная температура для «заторможения» распространения вируса — +25-28℃.

«В Москве средняя температура июля +23-25℃, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни», — пояснил метеоролог.

По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU (США) Анчи Барановой, высокие температуры «тормозят» распространение вируса за счет того, что при жаре капли высыхают, в результате чего он «портится».

Она отметила, что если в текущей обстановке коронавирус держится на поверхности три дня, то при жаркой погоде он может держаться три часа, за счет этого число заразившихся и снизится.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа способная «затормозить» распространение коронавируса температура

— Метеоролог оценил влияние климата на распространение COVID-19

— В Минздраве РФ заявили, что солнце препятствует распространению коронавируса