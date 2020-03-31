Синоптики рассказали, когда установится «убивающая» коронавирус погода
В начале июня на юге европейской части России установится жаркая и сухая погода, способная уменьшить распространение коронавирусной инфекции, в Москве и других регионах такие климатические условия стоит ожидать в июле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, оптимальная температура для «заторможения» распространения вируса — +25-28℃.
«В Москве средняя температура июля +23-25℃, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни», — пояснил метеоролог.
По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU (США) Анчи Барановой, высокие температуры «тормозят» распространение вируса за счет того, что при жаре капли высыхают, в результате чего он «портится».
Она отметила, что если в текущей обстановке коронавирус держится на поверхности три дня, то при жаркой погоде он может держаться три часа, за счет этого число заразившихся и снизится.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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