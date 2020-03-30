ВОЗ: более 690 тысяч заражены коронавирусом по всему миру
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила данные о заражении новым типом коронавируса COVID-19 по всему миру. Информация приводится на сайте организации.
Так в общей сложности зараженными числятся 693 224 человека.
Кроме того, количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в мире составило 33 106.
Всего инфицированными считаются граждане 202 стран мира.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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