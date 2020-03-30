Врач назвал «суперспособность» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин рассказал об уникальной способности, которой обладает новый тип коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал в интервью RT.
Он отметил, что возбудитель коронавируса принадлежит к группе РНК-вирусов, которые имеют «суперспособность» к быстрой мутации.
По его словам, частицы вируса не повторяются при генерации в клетке.
«Нет ни одного цикла репликации вируса, который воспроизводит одинаковый вирус. Каждый цикл — это мутация», — подчеркнул Лейкин.
Врач уточнил, что в переданных Китаем нескольких десятков штаммов вируса уже были 149 мутаций. Он добавил, что коронавирус имеет способность к рекомбинации, что представляет собой процесс обмена своим генетическим материалом между частицами.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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