Оперштаб Москвы скорректировал информацию о сроках режима самоизоляции
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Оперштаб Москвы по противодействию распространению коронавируса сообщил в своем Telegram-канале, что режим самоизоляции, введенный для всех жителей Москвы, будет действовать до 14 апреля.
Однако позднее оперативный штаб удалил данную информацию и сообщил, что режим самоизоляции нужно соблюдать в ближайшее время.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители города, независимо от возраста.
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