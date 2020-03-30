Оперштаб Москвы скорректировал информацию о сроках режима самоизоляции

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Оперштаб Москвы по противодействию распространению коронавируса сообщил в своем Telegram-канале, что режим самоизоляции, введенный для всех жителей Москвы, будет действовать до 14 апреля.

Однако позднее оперативный штаб удалил данную информацию и сообщил, что режим самоизоляции нужно соблюдать в ближайшее время.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители города, независимо от возраста.

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