Следить за соблюдением режима самоизоляции в Москве будут системы распознавания лиц

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что власти на фоне распространения вируса COVID-19 намерены контролировать соблюдение режима самоизоляции граждан в Москве с помощью автоматизированных систем слежения, сообщает РЕН ТВ.

«Действительно, системы слежения, распознавания лиц — технические средства, которыми владеет Москва и Московская область — помогут пресечь «променады», — заявила сенатор в интервью телеканалу.

Она отметила, что заявления руководителей региона о необходимости остановить распространение коронавируса не подействовали на часть граждан, а в столице власти располагают всеми возможностями для пресечения подобных правонарушений.

Также Святенко заявила, что полиция будет усиленно контролировать выполнение распоряжений властей.

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