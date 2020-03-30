Вирусолог рассказала о разных формах протекания COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/13026799/2020-03-24T000000Z_1013815785_RC2CQF9RAQ88_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-pic905-895x505-25104.jpg">

Формы протекания коронавирусной инфекции могут зависеть от того, как именно человек ее заразился. Об этом сообщает RT со ссылкой на доктора биологических наук, профессора МГУ Ольгу Карпову.

Специалист пояснила, что можно заразиться вирусом, который «прошел» через несколько человек и в итоге ослаб, а также можно заразиться от разносчиков, в том числе от летучей мыши.

В обеих этих случаях болезнь будет проходить по-разному.

По словам Карповой, всего медики знают 39 коронавирусов, часть из них не опасна для людей, однако другие могут заражать людей.

«Особенностью SARS-CoV-2 (коронавируса. - прим. ред.) является длительный инкубационный период — в среднем около пяти дней, но бывает и дольше, — рассказала вирусолог.

Она отметила, что это несравнимо с обычным гриппом, у которого этот период длится два-три дня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роспотребнадзоре рассказали об использовании многоразовых медицинских масок

— В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов

— Власти Москвы и Подмосковья ввели режим самоизоляции для всех граждан