Власти Подмосковья подтвердили, что комендантский час в регионе не вводился
Комендантский час в Подмосковье объявлен не был. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяну Петрову.
«Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — сказала Петрова.
По ее словам, руководство регионального ГУ МВД России проведет проверку в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан сведения, не соответствующие действительности.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Источник: комендантский час в Подмосковье введен не будет
— Власти Москвы установят санкции за нарушение режима самоизоляции
— Пять новых мер по противодействию коронавирусу вводятся в Москве и Подмосковье