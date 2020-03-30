Власти Подмосковья подтвердили, что комендантский час в регионе не вводился

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Комендантский час в Подмосковье объявлен не был. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяну Петрову.

«Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — сказала Петрова.

По ее словам, руководство регионального ГУ МВД России проведет проверку в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан сведения, не соответствующие действительности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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— Источник: комендантский час в Подмосковье введен не будет

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