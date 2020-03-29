На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Она заявила, что правительство президента Украины Владимира Зеленского «побило рекорды скорости изменения министров», отметив, что министры успели проработать месяц.
Депутат уточнила, что в рамках заседания Рады прошла встреча с кандидатами на освободившиеся места, а также на пост министров энергетики и защиты окружающей среды.
«Происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко», — добавила Геращенко.
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