Табак и автозапчасти исключили из числа товаров первой необходимости

Правительство России утвердило новый список непродовольственных товаров первой необходимости. Из перечня исключили табачные и похоронные изделия, а также автомобильные запчасти, говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что список состоит из 23 пунктов: санитарно-гигиеническая маска, салфетки влажные и сухие, антисептик, мыло туалетное и хозяйственное, зубная паста и щетка, туалетная бумага, прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленки для новорожденные, шампунь для детей, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары.

Ранее в этот список входили похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ, автозапчасти и не только.

29 марта мэр столицы Сергей Собянин утвердил пять новых мер по предотвращению масштабного и быстрого распространения коронавируса в городе. В частности, с понедельника, 30 марта, все жители и гости Москвы переводятся на режим самоизоляции. Он отметил, что в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения этого режима.

По последним данным, в России заразились вирусом более 1,5 тыс. человек, при этом вылечились 64 человека, а умерли — 9.

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