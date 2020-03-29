Жители Москвы и Подмосковья с COVID-19 бесплатно получат противовирусные препараты
Все жители Москвы и Подмосковья, у которых официально подтверждено наличие коронавируса, смогут бесплатно получить противовирусные препараты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
Уточняется, что медикаменты будут бесплатно выдавать не только тем, у кого выявили COVID-19, но и помогающим предупредить распространение инфекции.
29 марта мэр столицы Сергей Собянин утвердил пять новых мер по предотвращению масштабного и быстрого распространения коронавируса в городе. В частности, с понедельника, 30 марта, все жители и гости Москвы переводятся на режим самоизоляции. Он отметил, что в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения этого режима.
По последним данным, в России заразились вирусом более 1,5 тыс. человек, при этом вылечились 64 человека, а умерли — 9.
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