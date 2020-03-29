Пять новых мер по противодействию коронавирусу вводятся в Москве и Подмосковье

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Мэр столицы Сергей Собянин утвердил пять новых мер по предотвращению масштабного и быстрого распространения коронавируса в городе, говорится на его сайте.

В частности, с понедельника, 30 марта, все жители и гости Москвы переводятся на режим самоизоляции. Он отметил, что в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения этого режима.

«Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы», — говорится в сообщении.

Вторая мера — это обязательная дистанция между людьми — не менее 1,5 метров. Исключение – только поездки на такси.

Также в рамках мер все заболевшие вирусом москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей дома. Кроме того, Собянин продлил на 9 дней срок действия проездных билетов тем, кто не совершит ни одной поездки в общественном транспорте с 28 марта по 5 апреля.

Последняя мера касается компенсационной выплаты безработным. Новая выплата составит 19 500 рублей в месяц и будет назначена автоматически.

«Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас», — резюмируется в заявлении.

Одновременно меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье.

По последним данным, в России заразились вирусом более 1,5 тыс. человек, при этом вылечились 64 человека, а умерли — 9.

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