Режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Подмосковья

<img src="//img.gazeta.ru/files3/801/12625801/RIAN_5965187.HR-pic905-895x505-79014.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит новые меры по противодействию коронавирусу. С 30 марта жители и гости столицы и Подмосковья независимо от возраста находятся на домашнем режиме самоизоляции, говорится на сайте Собянина.

По его словам, передвижения по городу снизились на две трети, однако не все граждане услышали просьбу властей. В связи с этим Собянин подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

В указе говорится, что москвичам разрешается покидать квартиру только в случаях: обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, чтобы вынести мусор, выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Аналогичные меры вводятся и в Подмосковье.

По последним данным, в России зафиксировано более 1,5 тыс. заболевших вирусом, вылечились 64 человека, а погибли — 9.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

— Российские военные провели учение по локализации ЧС при вирусной угрозе

— Названо процентное соотношение молодых и взрослых с коронавирусом на ИВЛ в Москве