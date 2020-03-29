Власти Уфы разогнали жаривших в парке шашлык жителей
В Уфе сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами разогнали проигнорировавших просьбу о соблюдении изоляции местных жителей с территории парка. Об этом сообщает РИА «Новости».
В мэрии уточнили, что компании людей собрались на пикник, находились в мангальной зоне и жарили шашлыки в парке имени Лесоводов Башкортостана.
Ранее уфимская администрация распространяла рекомендации соблюдать самоизоляцию на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
После инцидента мангальная зона парка была закрыта на неопределенный срок.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на концерте с участием свыше 50 человек
— 1534 случая: названы зараженные коронавирусом регионы