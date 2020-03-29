Власти Уфы разогнали жаривших в парке шашлык жителей

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В Уфе сотрудники мэрии совместно с правоохранительными органами разогнали проигнорировавших просьбу о соблюдении изоляции местных жителей с территории парка. Об этом сообщает РИА «Новости».

В мэрии уточнили, что компании людей собрались на пикник, находились в мангальной зоне и жарили шашлыки в парке имени Лесоводов Башкортостана.

Ранее уфимская администрация распространяла рекомендации соблюдать самоизоляцию на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

После инцидента мангальная зона парка была закрыта на неопределенный срок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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