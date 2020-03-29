Названо процентное соотношение молодых и взрослых с коронавирусом на ИВЛ в Москве

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В Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после заражения коронавирусом находятся около 40% молодых людей до 40 лет. Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Среди взрослых людей до 40 лет на искусственной вентиляции легких в больницах находятся — 64%. Оперштаб отмечает, что это соотношение схоже с показателями других стран.

По данным штаба, инфекция протекает в тяжелой форме не только у людей пожилого возраста, но и у тех, кто моложе. Около 50% пациентов с повреждением легких младше 60 лет, при этом доля от общего числа тяжелых больных — 45%. Еще около 15% заболевших, которые имеют осложнения, не достигли 40 лет.

По последним данным, в России зафиксировано более 1,5 тыс. заболевших вирусом, вылечились 64 человека, а погибли — 8.

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