Первый младенец умер в США после заражения коронавирусом
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Ребенок младше года, у которого ранее был диагностирован коронавирус нового типа, скончался в Чикаго. Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на заявление губернатора штата Иллинойс Дж. Б. Притцкера.
Точный возраст и история болезни ребенка не разглашаются, он считается самым молодым человеком в Иллинойсе, смерть которого связана с коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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