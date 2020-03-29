Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске
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В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.
Отмечается, что заразившиеся — женщина, прилетевшая из ОАЭ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.