Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске

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В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Отмечается, что заразившиеся — женщина, прилетевшая из ОАЭ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.