В Мурманской области ограничивают въезд в Кировск и Апатиты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/678/12926678/Depositphotos_2544804_xl-2015-pic905-895x505-46242.jpg">

В Мурманской области власти на две недели ограничивают въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Мурманской области.

«Въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели. Решение о введении дополнительных мер принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие меры были приняты из-за увеличения числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе.

Ограничение вступит в силу с 06:00 мск 29 марта и продлится до 11 апреля. Въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации. Также рекомендовано закрыть аэропорт Хибины в Апатитах.

По последним данным в Мурманской области подтверждены три слкчая заражения коронавирусом, 135 человек находятся на обсервации, 1 464 человека находятся на самоизоляции.