Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 570 тысяч

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Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в мире коронавирусом заразились больше 570 тысяч человек, пишет ТАСС.

Сообщается, что за сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 62 тысячи. Всего в мире от коронавируса скончались больше 26 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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