В Москве в метро временно появились станции «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»

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Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская» в «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская», чтобы призвать пожилых людей оставаться дома в самоизоляции, пишет пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

«Решили напомнить вам, кого нужно оберегать в первую очередь в это непростое время», — говорится в сообщении.

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома.

По последним данным, в России выявлено 1264 случаев заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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