Самолет в небе над Венгрией нарисовал «лайк» медикам

Легкомоторный самолет Magnus Fusion 212 нарисовал в небе над Венгрией фигуру с «лайком» и медицинским крестом. Об этом сообщает сервис Flightradar.

Это было сделано для того, чтобы показать признательность врачам, которые борются с коронавирусом и продолжают работать.

Ранее самолет под названием «Вирус» проложил в небе маршрут, который образовал словосочетание на румынском языке stai acasă, что означает «оставайтесь дома».

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