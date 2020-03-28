Вылечившаяся от коронавируса Куриленко рассказала о болезни
Актриса Ольга Куриленко, вылечившаяся от коронавируса, в Instagram рассказала подробности о болезни.
Куриленко сказала, что не знает, где и когда заразилась. Актриса добавила, что лечилась дома, изолировавшись с сыном и его няней. Она уточнила, что сейчас в семье все чувствуют себя хорошо.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.
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