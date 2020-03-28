Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

В список за исключением продовольственных товаров вошли 23 позиции. Среди них детские товары, мыло, туалетные принадлежности, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

Также в список попали печатные СМИ, табачная продукция, бензин, зоотовары, похоронные принадлежности, свечи и спички.

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации», — говорится в постановлении.

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