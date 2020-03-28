Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения Курганской больницы скорой... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения Курганской больницы скорой...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения Курганской больницы скорой...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

В список за исключением продовольственных товаров вошли 23 позиции. Среди них детские товары, мыло, туалетные принадлежности, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

Также в список попали печатные СМИ, табачная продукция, бензин, зоотовары, похоронные принадлежности, свечи и спички.

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации», — говорится в постановлении.

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