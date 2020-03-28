В России первый медработник заразился коронавирусом
В Красноярске первичный тест медсестры, работавшей с заразившимися коронавирусом, показал положительный результат, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря лечебного учреждения Ирину Сидорову.
«Зарегистрирован первый случай заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией. Это медицинская сестра, работающая в отделении, где находятся инфицированные больные», — сказала Сидорова.
Она добавила, что заразившаяся находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь.
В России коронавирусом заразились 1264, скончались четверо человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Петербурге умер пациент с коронавирусом
— Голикова пояснила, что в РФ не делают тесты на Covid-19 по анализу крови