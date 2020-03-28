В России первый медработник заразился коронавирусом

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В Красноярске первичный тест медсестры, работавшей с заразившимися коронавирусом, показал положительный результат, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря лечебного учреждения Ирину Сидорову.

«Зарегистрирован первый случай заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией. Это медицинская сестра, работающая в отделении, где находятся инфицированные больные», — сказала Сидорова.

Она добавила, что заразившаяся находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь.

В России коронавирусом заразились 1264, скончались четверо человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

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