Число выявленных случаев коронавируса в России выросло до 1264

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В России за последние сутки зафиксировано 228 подтвержденных случаев коронавируса в 26 регионах, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Уточняется, что первые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях.

За это время один летальный исход от инфекции зафиксирован в Москве.

Таким образом, в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах. Их них 817 — в Москве. Общее количество летальных случаев — четыре. Выздоровели — 49 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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