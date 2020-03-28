В Оренбурге скончался заразившийся коронавирусом пациент

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В Оренбурге умер пациент с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Скончался 57 летний мужчина, недавно вернувшийся из-за границы.

Отмечается, что у него были сопутствующие заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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