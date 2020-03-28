Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 4,5 тысячи

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Минздрав Канады обнародовал данные, согласно которым число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в стране превысило 4,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так общее количество инфицированных составило 4689, наибольшее число зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио.

Кроме того, жертвами заболевания числятся 53 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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