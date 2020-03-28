Родителей попросили реже отпускать детей на улицу
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для родителей в связи с ростом числа инфицированных новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующая информация была размещена на сайте ведомства.
Так родителей попросили максимально ограничить детей от прогулок на улице и минимизировать контакты несовершеннолетних с окружающей средой.
В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетним лучше оставаться дома на время пандемии.
Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал чаще проводить влажную уборку и дезинфекцию дома.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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