Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей перед ее закрытием

Тысячные очереди из украинцев образовались у западной части границы Украины с Польшей на фоне новостей о ее закрытии. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным СМИ, люди столпились в нейтральной зоне в ожидании автобусов, которые отвезут их на Украину.

«На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски», — заявил собеседник издания.

Он добавил, что работники таможенной службы также не придерживаются необходимых мер по снижению рисков заболеваемости.

Как сообщает издание, около 10 тыс. граждан пересекли границу за минувшие сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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