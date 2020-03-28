О не явившихся к врачу после отдыха в Таиланде россиянах узнали на Камчатке

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На Камчатке после отдыха в Таиланде в медучреждения не явились свыше 60 пассажиров рейса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что рейс, на котором прилетели россияне, приземлился на Камчатке 24 марта.

Всего стало известно о 63 пассажирах, проигнорировавших просьбу обратиться в поликлиники по приезде.

Кроме того, губернатор Владимир Илюхин призвал применить к нарушителям соответствующие меры и назвал такое отношение граждан безответственным.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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