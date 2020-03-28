На Украине возросло число заболевших коронавирусом
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Число заболевших новым типом коронавируса COVID19 на Украине возросло. Об этом сообщает Facebook минздрава страны.
Так в стране за сутки было зарегистрировано еще новых 92 случая.
Общее число инфицированных на Украине составило 310 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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