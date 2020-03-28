Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»
Врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID19. Соответствующее заявление она сделала в рамках интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить?».
Врач заявила, что прежде всего тесты на коронавирус делаются для тех, кто болеет пневмонией, следом тем, кто контактировал с уже зараженными, а также вернувшимся из Италии гражданам.
Она подчеркнула, что скрыть реальную информацию о распространении коронавируса в России было бы невозможно из-за вездесущности интернета.
«Коронавирус будет сезонной инфекцией», — добавила Малышева.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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