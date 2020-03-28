Число инфицированных COVID19 в США перешло за 100 тысяч
В США зафиксировано более 100 тыс. случаев заражение новым типом коронавируса COVID19. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Так, по данным на 0.30 мск, в стране всего было установлено 100 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 1 478 человек скончались.
Кроме того, вылечившимися числятся 862 пациента.
Лидером по количеству умерших в результате коронавируса стал город Нью-Йорк с 366 летальными исходами. Следом идет город Кинг, штат Вашингтон, со 109 случаями.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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