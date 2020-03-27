В Алтайском крае конюх изнасиловал двух девочек

В Алтайском крае мужчина, работавший конюхом, получил 16 лет лишения свободы за изнасилование 8-летней и 9-летней сестер, пишет СУ СК России по региону.

Сообщается, что мужчина заманил в конюшню одну из девочек, пообещав покатать на лошади и подарив украшения. После этого конюх совершил насильственные действия. Аналогичные шаги он предпринял относительно второй сестры.

Ранее обвиняемый уже был судим за преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Суд приговорил его к 16 годам тюрьмы с обязательным посещением психиатра.

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