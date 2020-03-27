Президент Италии обратился к нации

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Президент Италии Серджо Маттарелла обратился к нации из-за ситуации в стране с коронавирусной инфекцией. Он призвал оценить опасность COVID-19, «пока не стало поздно».

Свое выступление политик начал со слов, что Италия и мир переживают «грустную страницу в истории», а люди «платят очень высокую цену». Виной тому — коронавирус.

Маттарелла констатировал, что стране нужны новые инициативы, которые сменят старые схемы по борьбе с вирусом.

«Я надеюсь, что все осозна́ют серьезность угрозы для Европы, пока не стало поздно», — цитирует президента РИА «Новости».

По его словам, даже факт снижения роста новых заражений не может подбодрить Италию, ведь речь идет о множестве новых пациентов и смертей каждый день.

Стоит отметить, что Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В стране зафиксировали 96 тыс. случаев заражения инфекцией и более 9 тыс. смертей.

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