Посольство США в Москве думает об организации вывоза американцев из России
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Посольство США в Москве изучает возможность организации чартерных рейсов для вывоза американцев из России из-за коронавируса, пишет дипмиссия на своем сайте.
Также посольство призывает граждан США, желающих вернуться домой, сделать это незамедлительно.
Добавляется, что дипмиссия продолжает следить за ситуацией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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