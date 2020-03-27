Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

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Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — в начале мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, COVID-19 относится к группе острых респираторных инфекций, для которых характерно сезонное повышение в осенне-зимний период. Специалист отметил, что динамика распространения вируса не говорит о резком увеличении зараженных.

Брико обратил внимание на то, что рост числа заболевших может повыситься за счет расширения тестирования, так как сейчас некоторые медицинские организации, имеющие необходимые лицензии, могут проводить тесты на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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