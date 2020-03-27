Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию

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Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу. Об этом написал депутат Тамбовской городской Думы Алексей Власкин в Facebook.

Как отмечается, премии получили муниципальные служащие, в том числе глава города, также депутаты гордумы, работающие на постоянной основе, руководители горизбиркома и Контрольно-счетной палаты. Такое решение приняли местные парламентарии.

«Основанием для невыплаты премии были бы недостатки в работе, которую выполняют эти должностные лица», — пояснил Власкин.

Между тем мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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