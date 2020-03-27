ЕГЭ перенесли с конца мая на 8 июня

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Минпросвещения приняло решение перенести основной срок сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с конца мая на 8 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«ЕГЭ начнется 8 июня», — заявили в ведомстве.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что в ЕГЭ в 2020 году планируют сдать около 800 тысяч человек, из них более 30 тысяч — досрочно.

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