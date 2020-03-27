Глава Роспотребнадзора сообщила об отсутствии взрывного роста коронавируса в РФ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия не столкнулась с взрывным ростом коронавируса, передает РИА «Новости».

«Ситуация эпидемиологическая в Российской Федерации развивается, развивается пока достаточно спокойными темпами, у нас нет взрывного роста», — сказала руководитель ведомства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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