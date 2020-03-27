Эксперт рекомендовал не гулять на детских площадках из-за эпидемии COVID-19

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Во время распространения коронавируса нового типа от прогулок с детьми на детских площадках стоит воздержаться, заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Детские площадки не стоит лишний раз посещать. Если очень тяжело, допустим, ребенку сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей», — сказала Руженцова.

По ее словам, исключением из данной рекомендации являются загородные территории, где ребенок может гулять без дополнительных контактов с другими детьми. В случае необходимости выйти из дома с детьми врач рекомендовала надевать маску, а также тщательно обрабатывать антисептиком руки во время и после прогулки.

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