В России более 145 тысяч человек находятся под наблюдением из-за COVID-19
В России в настоящее время более 145 тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Как отмечается, с начала вспышки вируса в РФ исследование на выявление COVID-19 прошли 223 509 человек, в том числе прибывшие стран, где больше всего заболевших.
Под медконтролем из-за подозрения на инфекцию в стране остаются 145 134 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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