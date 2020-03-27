В России более 145 тысяч человек находятся под наблюдением из-за COVID-19

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В России в настоящее время более 145 тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечается, с начала вспышки вируса в РФ исследование на выявление COVID-19 прошли 223 509 человек, в том числе прибывшие стран, где больше всего заболевших.

Под медконтролем из-за подозрения на инфекцию в стране остаются 145 134 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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