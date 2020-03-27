СМИ: у 106-летней москвички заподозрили коронавирус

Москвичку в возрасте 106 лет с подозрением на коронавирус положили в одну из столичных клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ветеран контактировала с зараженным COVID-19.

Согласно предварительной информации, первый тест женщины на коронавирус оказался положительным. Пенсионерке сделают еще два теста.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России возросло до 840, излечились 38 человек. Жертвами инфекции стали двое пациентов.