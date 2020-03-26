На приемную «Оппозиционной платформы» в Харькове совершено нападение

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В Харькове на приемную парламентской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» было совершено нападение. Об этом сообщается на сайте политсилы.

Личности нападавших не установлены. Партия отмечается, что это уже 11 нападение на общественную приемную.

«Однако до сих пор ни одно заявление не было расследовано, и никто не понес наказание за свои противоправные действия», — говорится в тексте публикации.

Члены «Оппозиционной платформы» потребовали проведения расследования. Они также обратились с таким призывом к Генеральному прокурору Украины, министру МВД и руководителю СБУ.