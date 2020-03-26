Более 500 россиян эвакуированы с Филиппин

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Более 500 россиян, которые не могли вернуться с Филиппин на родину из-за установленного властями карантина, вылетели в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиакомпанию Azur Air, осуществляющую рейс.

По данным компании, на борту самолета находятся 502 человека. Они будут доставлены в московский аэропорт Внуково, прилет рейса ожидается в 07.50 мск 27 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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