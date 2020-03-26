ФСБ: пожар в Магнитогорске произошел по бытовым причинам
Криминальная причина пожара в жилом доме в Магнитогорске не рассматривается, заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Челябинской области. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пожар произошел по бытовым причинам, подчеркнули в пресс-службе. Там добавили, что сотрудники ФСБ не привлекаются к работе на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого вспыхнул пожар. На месте происшествия найдены тела двух погибших.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Взрыв газа в жилом доме произошел в Магнитогорске
— Тела двух погибших обнаружены на месте взрыва в Магнитогорске