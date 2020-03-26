ФСБ: пожар в Магнитогорске произошел по бытовым причинам

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Криминальная причина пожара в жилом доме в Магнитогорске не рассматривается, заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Челябинской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пожар произошел по бытовым причинам, подчеркнули в пресс-службе. Там добавили, что сотрудники ФСБ не привлекаются к работе на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого вспыхнул пожар. На месте происшествия найдены тела двух погибших.

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