Крокодил съел нарушителя карантина в Руанде
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Нарушитель карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа, был убит крокодилом в городе Камони, Руанда. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на мэра города Элис Кайитеси.
По словам мэра, мужчина покинул дом и направился на рыбалку на реке Нйабаронго, где был убит и съеден крокодилом.
В Руанде введен режим строгой изоляции для предотвращения распространения коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.